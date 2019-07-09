國民黨2020黨內初選民調昨天展開，部分民進黨人士發起「期間限定的非韓不投」，也就是認為高雄市長韓國瑜若在初選勝出，對民進黨會是比較容易打得對手；不過，此舉也讓部分人士認為是在「玩火」。台北市長柯文哲今受訪時，雖未直言這個操作是玩火，但他拿上次選舉換柱事件為例，直言這就是政黨在玩對方的案例，「有時候要呼籲台灣選民，不要玩火玩過頭！」

媒體今問柯文哲，會不會覺得民進黨喊出非韓不投是在玩火？柯文哲說，老實講，初選透過廣告宣傳，大家大概都知道什麼時候是哪個政黨要初選，另外一個黨的就會想要去干擾。

柯文哲舉例，像是「換柱」就是最有名的例子，當時柱柱姐民調可以到40幾％，怎麼可能，那就是典型的政黨彼此在玩對方，那怎麼看都不可能有這個民調，一定是綠營一面倒灌過去。

柯文哲直言，常常有成功案例，大家就忍不住想要如法炮製；媒體追問，這樣對國民黨此次初選會不會有影響？柯說，要看動員程度，不過有時候台灣選民說太賊也可以，像柱柱姐那件事情，但有時候還是要呼籲選民，不要玩火玩過頭。

(中時 )