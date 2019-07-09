美國海軍第7艦隊

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）周一挑戰美國，說華府要是真想把解放軍逐出南海爭議航道，就動員整個第7艦隊進駐，而第7艦隊約有70－80艘軍艦與潛艦。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，在這煽動性的發言前，杜特蒂還說，美國慫恿菲律賓，把他們當成「誘餌」。他懷疑，華府究竟願不願捍衛菲律賓，而菲國防長則警告，美菲共同防禦協議可能把馬尼拉捲入一場他們不想要的戰爭。

「我有個提議，」杜特蒂說，「要是美國想要中國離開，而我又辦不到……那我希望美國的整個第7艦隊武裝部隊都在那兒！」他還說，只要美軍航入南海，菲律賓就會跟進，而他會和第一個進入南海的美軍搭乘同一艘軍艦，並告訴老美「好了，讓我們把所有的東西都炸掉」。

杜特蒂似乎在暗示，要是美國想在南海對抗北京，最好準備帶頭衝鋒陷陣，並全力以赴，而不是把重責大任放在區域盟國和夥伴身上。

(中時電子報)