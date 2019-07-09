國道3號北上後龍交流道路段，9日上午11時許發生車禍，現場為1輛自小客車四輪朝上翻覆於外側車道，消防局獲報派出通霄、西湖分隊人車前往，經確認共計有3人受傷，其中2名送往大千醫院救治，另1名送往頭份為恭醫院。

(中時 )