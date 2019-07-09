國道3號後龍段小客車翻車3人傷 11:492019/07/09 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 事故現場。（巫靜婷翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上後龍交流道路段，9日上午11時許發生車禍，現場為1輛自小客車四輪朝上翻覆於外側車道，消防局獲報派出通霄、西湖分隊人車前往，經確認共計有3人受傷，其中2名送往大千醫院救治，另1名送往頭份為恭醫院。 (中時 ) #醫院 #小客車 #後龍 #國道 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 統一超泰安服務區 年拚300萬人次 04:102019/07/05 產業．科技 南台灣第一間 成大醫院打造伊斯蘭祈禱室 12:052019/07/05 生活 又見警追歹徒受傷！腸破裂加護病房觀察 13:032019/07/05 社會 為心智障礙青年開一扇窗 台中慈濟醫院圓夢展才藝 15:222019/07/05 生活 上個月才2局處被搜 基隆再爆市立醫院涉弊 15:512019/07/05 社會 凱勝「電動低地板大客車」獲台北、大都會客運大單 總金額2.4億 23:542019/07/05 財經 男逛書局撲倒女店員 辯受傷仍囚1年 18:052019/07/06 社會 大客車駕駛徵才 最多補9萬 12:382019/07/07 生活 亞洲生技大會 藥廠、醫院搶進 04:102019/07/08 產業．科技 士林機車撞大客車 7旬女騎士亡 22:182019/07/08 社會 社會熱門新聞 人妻探班 見男童與夫「撞臉」超崩潰 - 社會 查誰傳蘇揆摔筆造謠影片 調查局查到自己人 - 社會 女連長半夜熟睡 遭副連長闖入壓身舌吻 - 社會 曾冤被質疑醫德 綠島唯一女醫辭職了 - 社會 18歲女故事太逼真 原來當了4年性奴！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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