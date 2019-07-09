82歲女性患者因健康檢查發現右肺異常，進一步檢查確診罹患肺癌，無淋巴結轉移，由於患者年事已高皆無開刀意願，梧棲童綜合採用立體定位放射線治療(SBRT)，完成短療程放射線治療後效果良好，腫瘤已消除，目前持續追蹤1年無復發情形。

放射腫瘤科林伯儒醫師表示，患者右肺腫瘤大小2.5公分且無淋巴結轉移，SBRT主要針對體積較小腫瘤，每次施以高劑量放射線照射，藉由精準病灶定位搭配呼吸調控技術，有效破壞癌細胞，同時避免傷害周圍正常組織，提高治療效果。

SBRT總療程僅需3至6次照射次數，不須手術與麻醉，相較傳統放射線治療動輒3、40次療程，除了療效更好外，還大大縮短每日往返醫院舟車勞頓，減輕患者身心壓力，讓病患享有更佳的生活品質。

據研究指出，SBRT對於原發性早期肺癌(第一期與第二期)及肝膽單一病灶之惡性腫瘤治療效果佳，符合下述兩種適應症的患者，皆可享有健保給付。

包括原發性早期肺部惡性腫瘤，病灶最大徑小於等於5公分，無淋巴轉移，且日常體能狀態評分標準為中上等級(ECOG status≦2 或 KPS≧70)；原發性肝膽單一病灶，病灶最大徑小於5公分，肝功能評分標準為Child-Pugh A至B級，日常體能狀態評分標準為中上等級(ECOG status≦2 或 KPS≧70)，且無法接受手術切除、血管栓塞治療及電燒灼治療者。

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