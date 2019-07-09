轉傳蘇貞昌簽名影片調查局督察處查辦中 11:582019/07/09 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 轉傳蘇貞昌簽名影片，調查局督察處查辦中。（圖／取自維基百科） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 調查局高雄市調處副處長顏正義在LINE群組轉傳網路上流傳的「行政院長蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式的簽名摔筆影片」，調查局長呂文忠9日重申，督察處已進行調查，如果顏正義違反相關規定，將依相關法規議處，目前尚未完成調查報告。呂文忠說，顏正義涉及的假訊息來源，目前正由刑事警察局追偵辦中。 至於顏正義指「影片是傳給輿情同仁，非隨意轉傳」與調查局新聞稿所述有異，呂文忠說，新聞稿是根據顏正義的初步說法，至於實際情況，還是要由督察處的調查作最後認定，將盡快調查，然後依相關規定議處。 (中時 ) #正義 #調查 #調查局 #影片 #新聞稿 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院替勞動部喊冤 深夜發新聞稿澄清網媒報導 02:582019/07/06 政治 調查局長證實！農產品銷大陸 列境外資金國安蒐報 04:102019/07/06 政治要聞 漏屎歸褲底…農會怒要讓爛政府倒 04:102019/07/06 政治要聞 《快評》自己不做好事還阻礙別人做 蔡在學慈禧嗎 10:472019/07/06 政治 陸企採購農產列國安蒐報？綠營挨批：斷農漁民生路 09:552019/07/07 政治 調局：陸採購農產委民調介台選舉 16:392019/07/07 社會 究責民進黨濫權 朱立倫要推「二次促轉」 22:002019/07/07 政治 朱立倫推「二次轉型正義」 去除民進黨不當作法 16:032019/07/08 政治 查誰傳蘇揆摔筆造謠影片 調查局查到自己人 22:142019/07/08 社會 綠色恐怖打手 04:102019/07/09 時論廣場 社會熱門新聞 人妻探班 見男童與夫「撞臉」超崩潰 - 社會 查誰傳蘇揆摔筆造謠影片 調查局查到自己人 - 社會 女連長半夜熟睡 遭副連長闖入壓身舌吻 - 社會 曾冤被質疑醫德 綠島唯一女醫辭職了 - 社會 18歲女故事太逼真 原來當了4年性奴！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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