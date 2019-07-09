調查局高雄市調處副處長顏正義在LINE群組轉傳網路上流傳的「行政院長蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式的簽名摔筆影片」，調查局長呂文忠9日重申，督察處已進行調查，如果顏正義違反相關規定，將依相關法規議處，目前尚未完成調查報告。呂文忠說，顏正義涉及的假訊息來源，目前正由刑事警察局追偵辦中。

至於顏正義指「影片是傳給輿情同仁，非隨意轉傳」與調查局新聞稿所述有異，呂文忠說，新聞稿是根據顏正義的初步說法，至於實際情況，還是要由督察處的調查作最後認定，將盡快調查，然後依相關規定議處。

(中時 )