嘉義鐵路警察李承翰為救火車乘客殉職，引發各界關注警械使用問題。台南市永康警分局大橋派出所警員顏利丞去年4月在台南市北區追捕竊盜通緝犯翁國銘時，連開4槍擊斃對方，事後被翁某雙親提告業務過失致死，台南地檢署歷經1年的偵查，處分不起訴，讓基層員警士氣大振。

檢方認為，翁某經警員劉耿銘表明身分且告知被通緝後，仍一再拒捕並企圖駕車逃離，導致危害警員及用路人安全，理應自行承擔後果，不該由保護民眾生命、身體安全而開槍制止的執法警員承擔。否則如果翁在駛車逃離途中，撞傷或碾壓劉員或來往路人，因此造成傷亡，社會大眾也會指責人在現場執法的警員顏利丞，持有警械卻沒有使用，以即時制止翁的危險駕駛行為。換言之，不能以翁的行為，並未實際造成他人傷亡的事後觀點，忽略他事前拒捕並可能造成的嚴重危害。

檢方還指出，依案發時的客觀情狀，足認當時已達情況急迫的程度，確有使用警用槍械制止翁拒捕倒車行為的急迫需要，顏員用槍時機符合警械使用條例相關規 範，屬合理使用，並未逾越必要程度，是客觀上並無違反注意義務，主觀上也已盡其注意之能事，難以認為有何過失可言。

永康警分局大橋派出所警員劉耿銘，去年4月16日在台南市北區西門路三段某肉粽店發現55歲的竊盜通緝犯翁國銘，經上前表明身分準備逮捕時，翁某佯裝配合，卻立即奔向停放附近的自小客車，並發動引擎準備逃逸。

劉員上前制止時，遭對方拖行30多公尺欲衝撞中央分隔島。前來支援的警員顏利丞、呂佩珉，經打破車窗制止未果，2人朝翁的汽車合開6槍，致該車撞上中央分隔島才停下。員警察看發現翁的右側肋骨中了1槍，雖將他送醫急救，但仍告不治。

死者高齡80多歲的雙親，對警方開槍擊斃兒子很有意見，質疑兒子只是拒捕，又沒有拿槍，警方可以射兒子的腳，讓他不能走就好，開槍打死人就是不對，還拒絕認屍，更控告開槍打死兒子的顏員業務過失致死。

(中時 )