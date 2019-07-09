新浪財經報導，大陸國家郵政局網站9日發布，關於支持民營快遞企業發展的指導意見，提出要完善快遞業守信聯合激勵與失信聯合懲戒機制，建立實施快遞產業失信主體「黑名單」制度，強化產業信用體系建設。

意見提出，推動減稅降費，引導民營快遞企業充分享受各項稅收政策減免與優惠措施，確實減輕快遞企業負擔。引導中小民營快遞企業拓寬融資管道，降低融資成本。引導民營快遞企業「走出去」，培育具有國際競爭力的快遞企業。

(工商 )

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