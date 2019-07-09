陸郵政局推快遞業失信黑名單制度 11:472019/07/09 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經報導，大陸國家郵政局網站9日發布，關於支持民營快遞企業發展的指導意見，提出要完善快遞業守信聯合激勵與失信聯合懲戒機制，建立實施快遞產業失信主體「黑名單」制度，強化產業信用體系建設。 意見提出，推動減稅降費，引導民營快遞企業充分享受各項稅收政策減免與優惠措施，確實減輕快遞企業負擔。引導中小民營快遞企業拓寬融資管道，降低融資成本。引導民營快遞企業「走出去」，培育具有國際競爭力的快遞企業。 (工商 ) #快遞 #企業 #民營 #郵政局 #融資 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》資誠：重新培育人才，打造關鍵與創新技能 14:322019/07/05 財經 工商社論》從潤寅案談中小企業銀行之定位 04:092019/07/06 財經要聞 外商投資法 及外債額度管理模式 04:092019/07/07 焦點新聞 信保基金拉高承保成數 暗藏隱憂 04:102019/07/08 金融．稅務 中企處帶領業者 前進大馬 04:102019/07/08 投資理財 《金融》響應政策，台新銀推中小型企業飛速貸 10:342019/07/08 財經 上海快遞、外賣交通事故多 上半年餓了麼頻率最高 16:122019/07/08 財經 台新中小企業「FAST飛速貸」 利率1.59％ 17:452019/07/08 財經 陽信銀上半年獲利 年增16％ 04:102019/07/09 金融．稅務 2020臺大全球企業家班 加值企業家即戰力 04:102019/07/09 投資理財 兩岸熱門新聞 諾獎得主：三大原因 川普對陸貿易戰必敗 - 兩岸 陸媒：郭董向台獨靠攏 不是選舉語言 - 兩岸 兩岸史話－韓戰爆發 救了蔣介石、盛世才 - 兩岸藝文 - 旺報 習式大改革 推治理體系現代化 - 日報 為應對美國 北京召回神秘談判人物是誰？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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