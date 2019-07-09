▲李采儒理事長在溫泉嘉年華活動中推廣美容及養生經絡按摩。（楊樹煌攝）

▲李采儒平日積極參與社會公益活動，教導長者如何養生保健，把愛散播出去。（楊樹煌攝）

南投縣美容業職業工會完成改選、由李采儒當選理事長，李采儒平日積極參與社會公益活動，主動服務弱勢族群，把愛散播出去，日前更受交通部觀光局香港辦事處邀請前往香港台灣溫泉嘉年華活動推廣經絡按摩演講，普受港澳民眾熱烈迴響，此次高票當選理事長，各界均咸認眾望所歸。

李采儒加入美容職業工會已25年資歷，期間曾擔任理、監事，並擁有「台灣省健康促進管理師」經歷及國家乙級美容技術士檢定合格背景，目前也是埔里社區大學老師，學經歷及經驗非常豐富。

李采儒理事長對美容、美體經絡、養生保健按摩認真推廣又專研，今年埔里創立最優質的「樂采足體spa經絡養生館」，「以愛創店」是她的宗旨，用照顧父親的心情來照顧樂采的長輩，希望每位顧客都能被細心的服務，讓顧客享受更優質的經絡按摩體驗。

李采儒胞兄李吉田是中華民國溫泉觀光協會及台灣觀光遊樂區協會理事長，李吉田表示，采儒擁有專業的知識及經驗，更受聘於各機關團體、醫院，教授經絡保健與四季養生美容，面對高齡化社會的來臨，近年來她更致力於樂齡層的照護教學。

尤其C級巷弄長照站的成立，李采儒的足跡更遍佈全埔里，相信當選理事長後對於社會上的服務更有幫助。

李采儒理事長表示，此次當選南投縣美容業職業工會理事長，將發揮自己所學及專業，辦理教學及會員招募，秉持著「萬貫家財不如一技在身 賜子千金不如教子一藝」的理念，努力推廣教學，傳承技藝來造福更多的人。

(中時 )