美國軍售台灣108輛M1A2戰車，預計駐守在六軍團，負責北部安全。軍方人士指出，這是美國替台灣客製化的M1A2車款，次型號「T」即代表Taiwan，但確切配備未定。

陸軍參謀長楊海明中將則表示，裝備配備將在後續發價書研討時，針對品項做細部討論，也會依作戰需求做性能評估跟購置。他又說，M1A2戰車的火力、機動力與指揮管制能力，對於地面防衛作戰是關鍵的可恃戰力。

由於M1A2戰車超長、超寬、超重，是否能應用於台灣戰場引起疑慮。對此，楊海明解釋，M1A2大概63噸重，在採購之前針對台灣橋樑與道路做過測試與評估，承受力沒問題，運輸方面因為重量問題，也配合相關採購的時候有擬定輸具做運輸功能。實際上就日本、韓國、英國等案例，地形跟我們差不多，但是他們的戰車也是這個重量，機動力與戰術運用沒問題。

M1A2戰車砲彈是120公厘彈，比現役戰車口徑都大，軍方人士則表示，目前軍備局第202廠已具備105公厘戰車彈產製能量，因此規劃現有戰車彈生產線，循工業合作技術及自行研發等方式，建立M1A2使用的120公厘戰車彈產能。

國防部常務次長徐衍璞中將表示，中共從未聲稱放棄武力犯台，提升整體戰力強化是國軍這些年戮力以赴的目標，我們要捍衛自己的民主自由和平。

(中時 )