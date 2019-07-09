英國一名18歲女學生，在英文課堂中寫了一個故事，內容涉及性虐待情節，老師察覺有異，追問故事靈感，竟然意外揭發女學生當了4年性奴的遭遇！

綜合外媒報導，現年43歲的英國男子休斯（Gareth Hughes），多年來隱瞞自己年齡及已婚為人父身份，在交友網站專挑未成年少女下手。在他36歲時，從網路結識一名14歲少女，卻告訴對方自己只有26歲，少女被休斯騙得團團轉，不但發生關係，甚至有性虐狀況，一切只為了滿足休斯戀童癖好。

直到少女18歲在英文課上寫的一個故事，內容提及性虐待，老師追問下才讓事情曝光，女學生也才驚覺，自己竟然當了4年性奴。女學生向家人傾訴遭遇，父母震怒報警。

法院審理時，揭發受害者不只1人，休斯多次要求未成年女子拍裸照、不雅影片，明顯有戀童傾向，手機、電腦中也有許多不堪入目的色情照。最終休斯因犯下多項猥褻、與未成年人發生性關係等罪，遭判刑6年8個月。

(中時電子報)