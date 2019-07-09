最高檢查察賄選及暴力督導小組，由揭牌法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛、調查局長呂文忠、廉政署長鄭銘謙、警政署長陳家欽共同揭牌。（張孝義攝）

最高檢查察賄選及暴力督導小組，由揭牌法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛、調查局長呂文忠、廉政署長鄭銘謙、警政署長陳家欽共同揭牌。（張孝義攝）

因應明年1月舉辦的第15任總統、副總統及第10屆立法委員二合一選舉，最高檢察署9日上午10時與全台各地檢署同步，舉行查察賄選及暴力督導小組揭牌儀式，由法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛、調查局長呂文忠、廉政署長鄭銘謙、警政署長陳家欽等單位首長共同支持揭牌，針對假訊息及境外資金影響選舉一事，各首長均展現查察決心。

蔡清祥表示，查賄重點工作包括行政中立、公正、客觀地執法，對於假訊息要嚴斥、及時、立即處理，對於查賄情資的有效性要予以提升、佈雷工作審慎執行、落實資金清查，防範境外資金介入選舉的情況。另外，也要求所有執法機關確實執行暴力防治、反賄選宣導，並利用網路宣導的方式成立雲端反賄數位平台，結合年輕世代的潮流。

蔡清祥說，這次查賄業務的亮點是善用科技查賄，在各地檢署成立科技偵查指揮中心，結合檢、警、調、廉，利用現代科技並透過團隊辦案精神，可做跨區、跨機關的合作，7月份先由台北地檢署試辦，6都的8個地檢署在8月份就會建置完成，今年10月，全台各地檢署都會有查賄中心，相信這次查賄成績會非常豐碩，在查賄史上寫下嶄新的一頁，也呼籲全民配合政府一起來查賄， 杜絕買票、賣票行為，讓這次選舉成為公正、公平及乾淨的選舉。

檢察總長江惠民則表示，明年總統大選及立委選舉格外重要，特別邀請各查賄機關首長來共同揭牌，展現政府查賄決心，今年3月在各政黨的黨內初選開始前，最高檢已通函各地檢署早期規劃進行查察工作，5月底也已函文高檢署，連同調查局、警政署，針對境外不法資金利用非法管道來台介入選舉一事進行查察，呼籲國人支持端正選風、拒絕不法的決心，也呼籲參選人及樁腳，以最民主的態度及守法的精神來參與這次選舉。

(中時 )