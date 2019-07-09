花蓮七星潭附近四八高地風景優美，來自大陸的女遊客，去年10月清晨單獨前往高地一處自行車道上賞景、拍照，男子蔡繁忠假好心推薦拍照秘境，指引被害人走進僻靜小道，亮刀行搶1500元，一審依加重強盜罪輕判蔡3年8月徒刑，二審認為蔡素行不佳，不思以正當途徑賺取金錢，加重改判9年徒刑，最高法院認為原判並無不當，駁回上訴，蔡男判刑9年確定。

2018年10月4日，王姓大陸女遊客和家人來台自由行，當日上午7時40許，王女獨自騎自行車到花蓮七星潭附近的四八高地，停留在自行車道賞景拍照時；63歲的蔡男，騎自行車行經該處，見被害人落單可欺，上前以還有更美的風景適合拍照為幌子，假裝好心指引王女走進僻靜小道。

蔡男見當時四下無人，亮出鐮刀行搶王女身上現金新台幣1500元後嫌少，還自後追逐王，被害人遇搶大聲呼叫，驚動附近晨起運動的2名在地民眾，除向警方報案，還尾隨追逐騎腳踏車逃逸的蔡男。蔡因太過緊張，連人帶車摔倒，隨後被民眾及趕到的員警合力逮捕，依強盜罪嫌法辦。

一審花蓮地院，認定蔡觸犯最輕判刑7年的加重強盜罪，但他只時一時失慮才犯罪，惟被告雖手持兇器令被害人交付財物，但並未傷人及暴力搜刮財物，犯行程度並不殘暴，且犯後獲取的財物已發還被害人，蔡犯罪情狀有顯可憫恕的情形，依刑法59條規定減輕其刑，輕判蔡3年8月徒刑。

案經檢察官上訴，二審花蓮高分院認為，蔡有多項犯罪紀錄，並經判刑入監服刑完畢，理應產生警惕作用，期待可以自我控管，但仍故意再犯本件強盜罪，足認有特別的惡性，審酌蔡素行不佳，不思以正當途徑賺取金錢，僅因缺錢花用就以身上所有的兇器鐮刀作為犯案工具，強盜被害人財物，嚴重危害社會秩序，並造成被害人恐懼，雖得手1500元後，仍嫌不足，猶追趕被害人，可見其惡性不輕，且沒有情堪憫恕值得同情減刑的理由，撤銷加重改判刑9年，案經上訴三審，駁回定讞。

(中時 )