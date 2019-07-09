最近臉書上又開始流傳一篇「我對 Facebook 的聲明」，此聲明文指出臉書用戶若不發表至少一次，就等同默許臉書可以使用所有的照片以及文字。對此，律師呂秋遠發文表示，寫什麼聲明都沒用，只要繼續使用臉書，就必須接受使用條款。

呂秋遠在臉書上寫到，當你決定在臉書上放照片與文字，臉書公司就根據你的隱私設定擁有權限，可以任意使用，唯一禁止他們使用的方式，就是不要用臉書，並且刪除所有帳號，「所以，不要再相信沒有根據的說法了，繼續用萬惡的臉書，就得接受他們的使用條款」。原本呂秋遠對這對這聲明無感，但因為越來越多人這麼做，因此他還是出面說明一下。

臉書使用條款。（圖／取自呂秋遠臉書）

這篇「我對 Facebook 的聲明」要求用戶不能用分享的方式，而必須複製貼上、發表在自己的帳戶裡，臉書官方也曾特地做了一篇說明，提醒用戶若要管理隱私方面的問題，請透過隱私和應用程式來設定以及管理內容。

(中時電子報)