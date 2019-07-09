長庚醫院發現了該特殊體質導致過敏的機轉，一旦基因被身體辨認，即會活化毒殺T細胞，產生過敏反應。（長庚醫院提供）

用於治療泌尿道感染、嚴重痤瘡、痲瘋的磺胺藥是常見引起過敏的藥物。長庚醫院去年發表的研究發現，帶有基因型HLA-B＊13：01特殊體質者，使用磺胺藥後產生嚴重過敏的風險，是一般人的49倍。這類特殊體質者，在亞洲佔比約有10-20％，每5-10人就有1人帶有這類基因。

該研究耗時7年，以長庚醫院收治的10名案例為樣本，針對某類磺胺藥進行回顧性研究，發現帶有基因型HLA-B＊13：01特殊體質者，嚴重過敏的風險是一般人的49倍。

目前國際上已找出這類過敏基因，但長庚醫院卻發現了其中的機轉，一旦基因被身體辨認，即會活化毒殺T細胞，產生過敏反應。該研究已在去年7月刊登於國際知名期刊《皮膚病學研究雜誌》。

林口長庚醫院皮膚部主治醫師陳偉迪表示，磺胺藥是百年老藥，具抗菌、消炎功能，常用於抗生素、泌尿道感染、痲瘋、嚴重痤瘡，甚至少數降血壓藥物中也含有相關成分。基因型HLA-B＊13：01特殊體質在亞洲的佔比約有10-20％，該基因導致的磺胺藥過敏在大陸常見於痲瘋病人，在台灣則是泌尿道感染者。

輕微的磺胺藥過敏，將出現局部搔癢的紅疹。嚴重者，則可能產生史帝文生強生症候群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN），臨床表現為全身紅疹水泡、大範圍皮膚破皮、黏膜潰瘍，甚至併發肝腎衰竭而死亡。曾有一名女大生，為治療嚴重青春痘而服用磺胺藥，卻導致全身紅疹、發燒、少尿、黃疸，持續好幾天才就醫。

陳偉迪提醒民眾，若擔心自己的體質不適合使用磺胺藥，可前往藥物過敏反應中心進行檢查。一旦在用藥後出現皮膚紅疹、起水泡、嘴唇及口腔黏膜潰爛、發燒、喉嚨痛等不良反應，應立即停藥，前往就醫，以免產生嚴重併發症。

(中時 )