國民黨總統初選候選人朱立倫9日舉行記者會，公布他的少子化政策，包括0－6歲小孩「大家養」、34－40歲已婚夫妻人工生殖補助及34－38歲未婚女性凍卵補助。（姚志平攝）

前鴻海董事長郭台銘昨出席活動時，疑似忘記麥克風沒關，脫口「他已經不理智了」，「他」則被解讀為指高雄市長韓國瑜。對此，前新北市長朱立倫今呼籲，大家是隊友，不是對手，也都是好朋友，別忘了下週一後大家還是團隊，要團結在一起，「此時不管麥克風有沒有關，真的講話注意一點」。

朱立倫今召開「年輕的最好」記者會，包含國民黨團總召曾銘宗、藍委蔣萬安、許毓仁、柯志恩、陳學聖、林奕華及多位市議員到場相挺。會後被問及郭台銘忘關麥克風風波時，朱也「虧」了一下上回也曾忘關麥克風的蔣萬安，笑稱「你要問蔣萬安還是我？」本來要回答說注意一下麥可風有沒有關，「但萬安在這我就不太好講」，掀起全場一陣笑聲。

談及郭台銘至今未簽初選公約，朱立倫也說，郭是同志、隊友，應正面面對，卻也要強調沒任何一人有例外，能在參加初選後，若沒獲得提名就脫黨、違紀，不管是否簽公約。他也說，回過頭來看，4名參選人都是親簽，黨中央也證明了，分別由代表人交到黨中央，因此「請郭董趕快簽一簽，免得大家有這樣（脫黨）疑慮」。

對於國民黨初選正進行民調作業，是否會擔心綠營操作灌票，造成民調失準？朱立倫說，站在綠營角度，一定希望國民黨出來的候選人是最好打的、綠營有最多機會打贏，而到現在為止都聽過要灌給特定候選人，卻從沒人說要灌給朱立倫，「因為他們都知道朱立倫是最難打的」。

此外，針對郭台銘稱0至6歲國家養政策是投資，朱立倫則說，讓少子化問題能解決，當然是投資，但錢是大家的，絕對不能浪費，也不能隨便花掉下一代的錢，因此自己是最務實的來做，真正弱勢的當然是由國家養，做好公托、公幼等策略，至於比較有錢的當然要自己養，較符合公平正義。

他進一步說，「我今天提出的，郭董就不要生氣」，解決少子化還有婚姻社會、生育等問題，盼大家一起支持，並將可能疑慮排除。首先，針對34至40歲已婚夫婦想生卻無法生，應給予人工生殖補助，給予年輕人最大支持；第二則是凍卵補助，針對晚婚婦女給予人生的選擇權，34至38歲也符合醫學上的最後階段，相信這些政策都經過務實考量，「我不會說全部都國家扛、國家養」。

至於宜蘭市公所將與美國馬里蘭州洛克維爾市簽約締結姐妹市，但在準備給對方的賀函中，總統蔡英文以「台灣總統」簽名祝賀？朱立倫強調，做為中華民國總統，任何文件、信函都要強調中華民國總統，這是堅定立場，不該是反過來在特殊、特定的人、為特定目的才講中華民國總統，其餘時間卻忘記自己是中華民國總統，甚至有時還寧可用「這個國家」，都不願自稱中華民國總統。

(中時 )