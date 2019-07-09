綠島衛生所從去年7月起只有陳姷頵一名女醫師，熱心留在綠島服務5年多的她，今年三月間，一名媽媽心急帶著撞破頭的女兒，到綠島衛生所求診，陳姷頵醫師見女童躁動難壓制，止完血後，請媽媽先帶愛女回去，等情緒穩定再來縫合傷口，豈料遭女童母親誤會發文質疑醫德，貼文引發兩極評論。如今，陳姷頵因生涯規劃，已請辭離開綠島衛生所了。

陳姷頵是綠島唯一女醫師，5年前因公費生分發至綠島，期滿後因為愛上綠島，仍選擇留在島上繼續服務，對病患如家人般的關心，頗受綠島居民喜愛。但今年3月間被一名護女心切的媽媽誤會，PO網質疑醫德，一度引發喧然大波，綠島醫師人力不足問題，也在此事件獲得關注。

據《自由時報》報導 ，高雄義大醫院4月起，醫師支援駐診綠島衛生所，衛生所另一位醫師也在6月中報到，8月會再進駐一位公費醫師，在醫師人力逐漸充裕情況下，陳姷頵醫師卻在6月底提出辭呈，綠島鄉長謝賢裕表示，鄉親獲知後都相當不捨，7月初為陳醫師餞別。

台東縣衛生局長黃明恩表示，陳姷頵為照顧家中長輩，也基於生涯規劃，想再更精進地學習，只做到7月底，從7月初開始排假休息，懇談過程中，仍表達對台東、對綠島的喜愛，強調想先休息個2、3年，未來有機會還是會回到台東服務。

(中時電子報)