香港政府修訂《逃犯條例》引發「反送中」抗爭，兩度激發百萬人上街抗議，示威群眾甚至一度占領立法會，抗議人士除呼籲撤回《逃犯條例》，同時要求解散立法會與立即「雙普選」。香港特首林鄭月娥9日表示，修訂《逃犯條例》的工作完全失敗，修例工作已「壽終正寢」，「the bill is dead」，但她未明確指出是否要撤回該條例。

香港特首林鄭月娥9日表示，修訂《逃犯條例》的工作完全失敗，修例工作已「壽終正寢」。

據《南華早報》（South China Morning Post）、香港信報等港媒報導，林鄭月娥自2日凌晨在警察總部露面後，首次面對媒體。她出席行政會議前表示，對於過去數星期社會發生很大衝擊，瀰漫負面情緒，感到心痛。她希望市民能以和平、理性、有秩序的方式，表達對施政的不滿。

林鄭月娥指出，近期香港出現兩種場面，一方面是數以十萬計市民和平有序遊行，展示言論自由的可貴；另一方面是少部分示威者人士以暴力衝擊，出現警民衝突，導致警員、記者及示威者受傷，破壞香港重視的法治精神。她表示，對這兩種場面都感到痛心，包括遊行人士認為政府無足夠回應他們的訴求，感到失望及傷心，而年輕人以身試法，對他們人生亦造成傷害。

至於社會持續有聲音就反《逃犯條例》衝突事件，提出包括成立獨立調查委員會、要求不檢控示威者等訴求，林鄭月娥表示，監警會委員將主動審查上月9日至本月2日期間的大型公眾活動，警方、示威群眾以及媒體等各界人士皆可提供證據，亦會調查警方的相應行動，並公開結果報告以釐清事實還原真相。她續稱，要求不檢控示威者是違反法治精神，因有關檢控的工作，是律政司在不受任何干涉下做的決定，所以由警方的調查工作、律政司的檢控工作以至日後法庭的審訊工作，任何人都不應干涉。

林鄭月娥也強調，早前曾提出與大學學生會以小規模形式，私底下坦誠交換意見，但多間學生會不贊成閉門會面，因此她願意與學生代表公開對話，但希望雙方對話可以互無前設，會盡快聯絡學生代表。

(中時電子報)