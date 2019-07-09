台中市府標售社宅預定地，引發立委洪慈庸質疑市府「賣地炒房」，市長盧秀燕對青年政策及居住正義的選擇到底是什麼？她遺憾這塊地未來不會做有利大眾的公共設施，要求市府應對社會大眾說清楚。

洪慈庸9日受訪表示，社會住宅北屯太原段遭取消，經過兩個月，這塊地竟然已上網被標售，未來也不會做有利大眾的公共設施，令人遺憾。市長盧秀燕就任半年，已標售市有土地近1.5萬坪，超過53億元，現在又要賣太原段社會住宅預定地土地，底價約34億元。

洪慈庸說，盧秀燕市長對於青年政策和居住正義的選擇到底是什麼？是對年輕人有利的社會住宅政策？還是「圖利建商」、「賣地炒房」呢？先前說社會住宅4年5000戶規畫在哪裡？還是將前市長林佳龍的規畫蓋完而已？

針對新聞局長吳皇昇批評她「道聽塗說」，洪慈庸也回應，討論事情應就事論事，社會住宅預定地為什麼不做？為什麼賣掉沒有做其他規畫？她直批吳局長以「四兩撥千金」方式回應，公共政策的討論，本應對社會大眾說明清楚。

(中時 )