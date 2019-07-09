今年高中職免試入學及特招統一分發，15個就學區從上午11時起陸續放榜。教育部統計，全國共有14萬5800名考生報名免試入學，最後有14萬4063名錄取，錄取率98.81％，有1737個學生落榜。同時，由於招生供過於求，各校共產生5萬8060個缺額。

教育部國教署組長韓春樹表示，今年高中職免試入學招生名額總共20萬2123人，但其實只有14萬5800人報名，明顯供過於求，理論上每個考生都能被錄取。不過最後錄取14萬4063人，仍有1737位考生落榜，可能是志願填太少所致。

教育部指出，今年考生平均填15.04個志願，整體在第2.55個志願就獲得錄取，其中以第一志願錄取的比率達48.07％。1737個落榜生中，台南有區619個最多，其次是基北區282個、桃連區224個。

韓春樹說，分析全國15個就學區，計有81.25％學生以前三志願錄取，其中台東區最高(99.4％)，花蓮區(99.12％)次之，屏東區(97.08％)再次之，顯見國中輔導教師積極協助學生探索及發現自己的性向與興趣，做最佳之升學進路選擇，已見成效。

至於特招部分，今年有基北、桃連及台南等3區11校共要招851名，總報名人數3285名，最後錄取853名學生(含桃園內壢高中及大園高中各增額錄取1名)，總錄取率25.97％。

教育部提醒錄取之學生，務必於7月12日當天依照簡章規定時間前向錄取學校報到，並於報到前善用該校網站招生(新生)宣導專區查詢或到校實地參訪，以便對學校課程特色、未來進路及暑期活動能有更進一步的認識。

此外，未能錄取之學生，可再報名參加續招，特色招生專業群科甄選入學續招辦理學校名單、招生名額等相關訊息，6月28日起公告於「108學年度特色招生專業群科甄選入學網」；免試入學續招辦理學校名單、招生名額等相關訊息，7月29日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」。

(中時 )