國民黨5位總統參選人上週三在政見會上，異口同聲認同使用核能，力推「重啟核四」公投領銜人黃士修日前也站上七七凱道大會師造勢，揚言9月底前把2百萬份連署書送進中選會。反核團體今（9）天召開記者會，不僅酸國民黨為「七月半鴨子不知死活」，還指控黃士修公投理由書充斥謊言，要求中選會妥適處理。

環境保護聯盟創會會長施信民表示，日前擁核人士把不幸殉職的鐵路警察李承翰與1991年10月3日核四保警相提並論，以「血債」為名動員連署，感到非常不齒，嚴厲譴責此作法。

施信民指出，擁核人士又謊稱「1003事件」是「台灣使用核電四十年來唯一造成人命死傷的事故」，實際上根據原能會統計，自1978年核一廠1號機商轉至2019年核電廠傷亡人數為，員工中有22人受傷、2人死亡，承攬商則有25人受傷、1人死亡，可見擁核人士所說的與事實不符。

施信民拉高分貝地說，這個謊言竟然登載在中選會通過的公投理由書中，要求中選會應對充斥不實訊息的理由書進行妥適處理，不要從事實真相的提供者淪為假訊息的傳播者，讓人民用假訊息作判斷，嚴重傷害公投制度的基本精神。

綠色消費基金會董事長方儉補充，目前已對黃士修提出偽造公文書罪，若中選會最後印出這樣的理由書，等於國家公文書滿篇謊言，是民主恥辱，此外，黃士修只是領銜者，前行政院長張善政也有連署，將與黃士修同罪，成為詐騙共犯。

方儉譏諷國民黨為「七月半鴨子不知死活」，接著質疑每個愛台灣的候選人好像都不知道台灣處處斷層，沒有安全的核電廠、核廢料儲存場址，還要強迫老朽的3座核電廠運轉，重啟蓋了30年還沒蓋好的核四，代表他們缺乏對台灣土地的認知，也沒有對核能安全的基本認識。

(中時 )