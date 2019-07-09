108學年度基北區免試入學分發結果今天公告，總報名人數3萬4612人，共錄取3萬4431人，錄取率達99.5％；由於少子化影響，今年招生缺額2萬4027人，將辦理續招，續招學校名單預計7月29日公告在北北基教育局處網站。

教育局表示，今年基北區延續往年，超額比序方案採108方案。此次於前五志願即獲得錄取者有98.81％，另外，未獲錄取者181人，主要原因是選填志願過少；本次增額錄取計43校、126人，但人數都在7人以下，沒有大量增額情形。

教育局提醒，經免試入學分發錄取者，應攜帶國中畢業證書（或同等學力相關證明書）正本、身分證（或官方核發的身分證明文件），7月12日上午9時至11時到錄取學校報到，若逾期未報到，將視為放棄錄取資格。已報到但後續想參加其他入學管道招生者，7月15日下午2時前，應填妥「放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長親送，或委託送至錄取學校辦理手續。

對分發結果有疑義者，可於7月10日上午8時至12時，填妥「分發結果複查申請書」，至台北市士林高商申請複雜，需繳交手續費50元。

由於此次招生缺額有2萬4027人，高中、高職可於7月下旬至8月下旬辦理續招，因此，目前未獲錄取，或是未報到、報到後放棄錄取資格者，都可以報名參加。可辦理續招的學校名單，7月29日將公布在3市教育局處網站。

(中時 )