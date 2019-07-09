新竹市20年前發生一件16歲女高中生，遭強盜強制性交罪，歹徒逍遙法外19年，直到3年前新竹縣發生一起檳榔攤竊案，警方從牆上遺留的指紋和一滴血比對出身分，才逮捕逃逸19年的邱瑞文，案經台灣高等法院審結，今(9)日依強盜強制性交罪判邱有期徒刑13年。

判決書指出，1999年6月間某日，16歲被害人補習回家時，聽見住處大樓電梯有小孩受困，急忙外出求助，當時26歲男子邱瑞文見狀，假意表示願意幫忙，但需要工具，被害人天真的回家找工具，沒想到邱瑞文尾隨進入，到廚房拿菜刀抵住小琪脖子並壓制在地，逼迫被害人幫他口交，事後又搶走被害人7000元才離去。

案發後，被害人驗傷採證，並將沾有精液的衛生紙送刑事局比對，但沒有結果，全案成為冷案。

直到2016年7月，竹北市一處檳榔攤發生竊案，承辦警員現場採證時，在檳榔攤遭剪鐵皮外側，採集到指紋與血跡，經比對後與邱瑞文指紋卡相符，邱辯稱是他工作時不慎留下。警方通知邱瑞文採集DNA後，去年1月刑事局比對發現與1999年的強盜強制性交案嫌犯檢體相符，去年8月將邱瑞文逮捕送辦，塵封多年的冷案才告破案。

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(中時 )