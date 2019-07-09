宜蘭市與美國洛克維爾市簽約締結姐妹市，蔡英文總統賀詞落款上卻印著台灣總統President of Taiwan(R.O.C.)，而不是中華民國，引發外界質疑蔡政府又搞擅改國號的伎倆。國民黨立法院黨團今(9)上午召開記者會，譴責蔡英文大搞小動作，心中只有台灣國，根本就沒有中華民國，也呼籲蔡英文退出「中華民國總統」的連任選舉，否則全民在明年1月11日下架蔡英文、下架民進黨。

黨團總召曾銘宗抨擊，國家的國旗、國號、國歌代表國家主權的象徵，但是蔡英文主政這3年多來，在公開場合中，每當需要提到中華民國時，常用「這個國家」來稱呼，尤其是她對外簽署文件時，竟然用台灣總統稱呼自己，而不是用中華民國總統，國民黨團強烈質疑蔡英文逐步著手實行以「台灣國」取代中華民國，準備下架中華民國，國民黨團給予最嚴厲譴責。

曾銘宗表示，我國的總統自行變更國號，既然不承認自己是中華民國總統，根本就沒有資格再參選2020總統選舉，因此呼籲蔡英文出面向國人道歉，同時退出總統選舉，而總統府、外交部也應對全國人說清楚、講明白。曾銘宗也籲請監察院立案進行調查，請全民睜大眼睛看清楚，明年大選下架失政、失格、失能的民進黨與蔡英文。

立委賴士葆指出，蔡英文用台灣總統President of Taiwan(R.O.C.)已經不是第一次，2016年訪問巴拉圭時、就用President of Taiwan(R.O.C.)對外宣稱自己是台灣總統，根本就是累犯。另外，3年前就職時蔡英文還以「維持現狀」欺騙國際社會，宣稱不會是「麻煩製造者」，但是心中想的就是建立「台灣國」，利用各種機會偷渡「台灣國」，就是實質改變現狀。

賴士葆諷刺蔡英文，在民進黨完全執政的當下，有種就大膽推動修憲，建立想要「台灣國」，而不要躲在中華民國的外殼下，偷偷摸摸盡幹見不得人的行徑。國民黨團也考慮將在下個會期，提案要求蔡英文到國會報告，說明自己到底是中華民國總統，還是「台灣國」總統。

黨團副書記長林奕華批評，事實上，蔡英文打從骨子裡就沒有中華民國存在，總統府還把蔡英文簽署的文件推給地方政府，簡直把自己的國號當作兒戲。林奕華指出，《憲法》第35條明文規定，總統對外就是代表中華民國，不管蔡英文簽署任何文件層級為何，對外代表就是中華民國總統，總統府還再硬拗要外界不要過度政治聯想，這是要騙3歲小孩嗎？

黨團副書記長許毓仁質疑，憲法明文規定我們的國號就是中華民國，3年前蔡英文是對著中華民國憲法宣誓就職，如果這麼厭惡中華民國，那麼是不是該退還所有中華民國納稅人給予的薪俸？蔡英文在特定的場合改變總統稱謂，這種表裡不一的人，還適合擔任中華民國總統嗎？還有臉競選連任嗎？民進黨大力推動修訂的國安五法，蔡英文擅自更改國號、國名，是不是已經觸犯叛國罪？相關單位要不要主動查辦呢？

祝賀文署名「台灣總統」 藍批蔡：改國號

(中時 )