台灣珍珠奶茶風靡全球，尤其日本年輕人更是為之瘋狂，不僅用各種方式與珍奶合照，還研發許多珍奶料理，根本珍奶中毒。為解決「珍奶癮」有日本網友突發奇想，在透明杯子外黏上黑色圓點的貼紙，讓倒入飲料「看起來」就像在喝珍奶，意外引網友熱烈討論，貼文更被醫生大讚「天才」。
日本網友大村卓在個人《推特》上分享照片，他將文具店買的「黑色圓點」貼紙貼在透明杯子上，然後倒入奶茶，看起來就像在喝珍珠奶茶一樣，他笑稱，「很適合喜歡珍珠的人，因為不論倒入什麼，都會像是加了珍珠」。
貼文引網熱議，更吸引2萬3人按讚分享，有網友表示，「戳中我笑點」、「望梅止渴呀」、「日本人珍奶中毒過深」、「乾脆連奶茶也用貼的，裡面裝水不是更好XD」。內分泌專科醫師蔡明劼也在臉書轉發該貼文，「減肥的時後想喝珍奶怎麼辦？天才！」，更打趣說，「下次就會看到蔡醫師在喝了，但我裡面只裝乳清蛋白」。
也有不少網友認為奶茶本身也有熱量，「乾脆直接喝珍奶，不用那麼痛苦」，另也有做過飲料店的網友指出，珍珠原料是木薯澱粉，通常煮完後會再加砂糖或蜂蜜浸泡，讓珍珠吸飽糖水，是熱量不低「會胖」的主要原因。
文章來源：大村 卓 Taku Omura 推特
文章來源：蔡明劼醫師 健康。瘦身 臉書
(中時電子報)
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