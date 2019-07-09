蔡英文總統今上午接見「帛琉共和國副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）」，總統致詞表示，上個月開始，從台北直飛帛琉的航班已經增加到每週4班。據她了解，在媒體報導或網路上的討論，有越來越多台灣人民到帛琉旅遊，帛琉已經成為非常有吸引力的觀光景點。

總統致詞指出，今年3月，她在「海洋民主之旅」中率團訪問了帛琉。當時對帛琉美麗的海洋以及重視環境永續的決心，留下了深刻的印象。

她說，能有那次成功的訪問，要歸功於歐宜樓副總統親自領導的維安團隊，提供了充分的協助。今天很高興可以換成我們來接待歐宜樓副總統伉儷。

總統提到，在帛琉的時候，她也見證了身兼司法部長的歐宜樓副總統和我國外交部長吳釗燮，共同簽署了兩國的海巡合作協定。這一次歐宜樓副總統來訪，則是要延續海巡合作協定的基礎，進一步拜會我國的海洋委員會和內政部，持續強化臺灣和帛琉在海洋執法、警政安全等領域的交流合作。

總統表示，她非常期待透過密切的合作，臺灣和帛琉可以一起在自由開放的印度太平洋地區中，成為確保和平、維護海洋生態永續的關鍵行動者。

最後，總統表示，今年是台灣和帛琉建交滿20週年。20年來，台帛兩國成為彼此密不可分的發展夥伴。展望未來，兩國一定可以繼續深化合作，一起來建構更開闊、更友善、更永續的區域關係。

(中時 )