國民黨總統初選參選人郭台銘提出0到6歲國家養，還霸氣說「就算散盡家財也在所不惜！」。（本報資料照）

國民黨總統初選參選人郭台銘提出0到6歲國家養，引起譁然，媒體問及是否會造成地方上負擔？基隆市長林右昌今（9）日在市務會議後記者會酸說「我看全世界只有沙烏地阿拉伯，或中東這些挖到石油的國家才有辦法這樣做！」他指出，這麼大的政策，財源必須非常穩定，企業可以開空頭支票，但總統選舉不應沒有落實方式。

林右昌表示，術業有專攻，企業的領導做法和政府機關有非常大不一樣，0到6歲國家養是非常大的支出，必須是持續性、沒辦法停下來，財源也必須非常穩定，不可能不做預算規畫，因為政府花了任何一毛錢，都必須透過預算程序，但到目前為止，他還沒聽到0到6歲的財源從哪來？並強調「1000多億不可能做到什麼0到6歲國家養。」

至於郭台銘提出課徵富人稅來補，林右昌不以為然說，這種稅收是要有社會正義與責任，財富重新分配是有一個「社會安全、穩定的政策思維」在後面，用去對有錢人課的稅來養0到6歲孩子，這種思維並不是非常有邏輯，也不是一個正確的想法。

針對郭台銘說「就算散盡家財也在所不惜！」林右昌更直言「這更不可能！你的錢是你的錢，國家財政是國家財政，你不能把私人的財產跟國家財政預算規畫混為一談。」

「企業可以開空頭支票，但總統選舉是大事情，不應該開了政見支票，但沒有落實的方式！」林右昌說，現在人民眼睛是雪亮的，大家會去做理性的判斷，但當然每位候選人都有權利去提出政見，所以他尊重郭董事長的主張。

(中時 )