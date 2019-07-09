◎柯P幕僚挺郭抗韓 侯:看得霧煞煞

2020總統國民黨黨內初選15日出爐，台北市長柯文哲幕僚李縉穎7日在PTT發文，力邀民眾支持前鴻海董事長郭台銘，讓高雄市長韓國瑜落選，對此新北市長侯友宜今表示，「選舉誰挺誰、誰不挺誰，老實說我看得霧煞煞」，強調自己拚新北市政，沒有時間看，會把自己腳色做好。

◎鍾小平宣布脫黨相挺 柯P尷尬笑：我回去想想看

國民黨北市議員鍾小平宣布脫黨轉挺無黨籍台北市長柯文哲，不過，鍾2017年曾在議會質詢時說，投給柯文哲的年輕人都是腦殘，如今轉向相挺，格外引發關注。對此，柯今早受訪時也忍不住頻頻苦笑，似乎不知如何回應，最後吐出一句「我回去想想看」。

◎「好香米」豐收季 市府農會邀大家來搶鮮

由新竹市小農種植的台農71號「好香米」要進入豐收季了！新竹市政府與新竹市農會9日特別舉辦「新竹市好香米豐收季」宣傳記者會，市府推出的產業季刊「IN 新竹」此季也特別以「好香米」為主題，全力推廣這項特產。

◎無現金行動支付啟用 雲林縣民生活好便利

行動支付的時代來臨，信用卡、電子票證及、APP已成為民眾日常生活中重要的支付工具，雲林縣與財團法人台灣票據交換所合作，導入「嗶嗶繳」繳費管道，繼臺北市外，率先於中南部縣市將規費、罰鍰及學雜費繳納行動化，民眾可以手機掃描三段式條碼繳交規費、罰鍰及學雜費。

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(中時電子報)