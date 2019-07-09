鐵路警察李承翰因處理補票糾紛，不幸遭刺死殉職，全國激憤。媒體報導，身懷雙刀的鄭姓嫌犯，原本目的地竟是總統府。名嘴羅友志在臉書轉貼這則新聞，並諷刺表示：早知道你要去替天行道，我們就不阻止你了！

7月3日晚間，自強號152車次行駛至台鐵嘉義車站，疑有乘客與票務員發生補票糾紛，年僅25歲的鐵路警察李承翰獲報前往處理，卻在過程中遭鄭姓乘客刺傷腹部，送醫搶救仍因失血過多不幸殉職。

鄭嫌遭逮捕後，被發現身上除了工作用的尖刀外，還有一把水果刀，而據《鏡週刊》報導，鄭嫌供稱他原本的目的地是總統府，打算去開記者會陳情。

名嘴羅友志在臉書轉貼這則新聞，並留言：「早知道你要去替天行道，我們就不阻止你了！😂😂--(設計對白)」。

網友也紛紛回應：「說的好啊~ 早說咩」、「對麻，早說一下幫你買車票！高鐵喔」、「沒買票！相信很多人願意幫他補票的！」。

不過也有網友認為「不應該開這樣的玩笑！」、「這時候開這種玩笑不適當，難道他去殺總統府的人就支持嗎？」、「一點都不好笑，白白犠牲了一位年輕有為的警員，值得嗎？難過」。

(中時電子報)