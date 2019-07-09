新北市議員江怡臻、南園里長李培鈺、台灣AED推廣教育協會舉辦「心肺復甦和電擊術（CPR＋AED）訓練課程」。（許哲瑗翻攝）

新北市議員江怡臻、南園里長李培鈺、台灣AED推廣教育協會舉辦「心肺復甦和電擊術（CPR＋AED）訓練課程」，透過訓練將相關急救技能推廣民眾，加強對心肺復甦術CPR認識和AED使用技能，讓民眾在生活中遇到突發事件時，懂得如何救人和自保，創造最大活命機會。

活動在樹林柑園市民活動中心舉辦，吸引近百位里民、義工、鄰長以及對照護急救有興趣的民眾參加，1個半小時的課程內容充實，除了課前的筆試測驗，確認民眾對於CPR與AED的理論基礎、應對方法外，也請來專業講師授課，教導民眾如何實際操作CPR、AED機具正確使用，課後還舉辦筆試與技能評測，一氣呵成的訓練課程，讓課程達到最大效益化，加深民眾救護醫療觀念。

新北市議員江怡臻、南園里長李培鈺、台灣AED推廣教育協會舉辦「心肺復甦和電擊術（CPR＋AED）訓練課程」。（許哲瑗翻攝）

新北市議員江怡臻、南園里長李培鈺、台灣AED推廣教育協會舉辦「心肺復甦和電擊術（CPR＋AED）訓練課程」。（許哲瑗翻攝）

江怡臻致詞表示，感謝里長、講師、協會合力舉辦訓練課程，課程中介紹到0至7歲的嬰幼兒也適用的幼兒版的CPR＋AED，對有小孩的媽媽來說，是非常實用也很寶貴的資訊，會陸續將訓練課程宣導給需要的社區。

江怡臻指出，新北市市民活動中心、里民活動中心仍有部分尚未設置AED，里長若要自費設置價格高昂，將要求相關單位研擬方案，在長輩經常聚會、活動的熱點，加強AED的設置。

南園里長李培鈺說， 一般市民活動中心使用者年紀偏大，即使有設置AED，也因缺乏使用技能與常識，意外來臨時，反應不過來，錯過急救的黃金時間，透過課程將相關急救技推廣給民眾，增進民眾心肺復甦術和使用 AED技能，達到自救、也能救人的目的，且課程內容輕鬆、有趣又富有意義，已有不少里長紛紛響應。

(中時 )