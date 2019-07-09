藍鳥新秀小葛瑞洛刷新大賽紀錄。（美聯社）

大都會暴力新人阿隆索(Pete Alonso)勇奪2019全壘打大賽冠軍，獨得100萬美元大獎。阿隆索在決賽中擊敗藍鳥新秀小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)，但是最亮眼的打者仍是小葛瑞洛，他第2輪居然揮出40轟之譜，全場91轟刷新紀錄，原本的紀錄只有61轟而已。

破紀錄的另一主角是道奇強打派德生(Joc Pederson)，他第2輪以29轟與小葛瑞洛平手，29轟原本也是紀錄了。兩人打完延長賽仍以37轟平手，再次延長之後，小葛瑞洛終於以40轟壓過派德生的39轟。這一輪的比賽也成為全壘打大賽最經典的拚鬥鏡頭。

小葛瑞洛由於體力耗損太多，決賽輪他打出22轟，被阿隆索的23轟擊敗。阿隆索是奪冠大熱門，他這場總共57轟也很厲害了。小葛瑞洛亦是將門之子，他老爸是以前天使的名人堂球星葛瑞洛。

例行賽僅8轟的小葛是參賽者裡最少的，名列第8種子，但他首輪以大差距29轟比13轟淘汰運動家查普曼(Matt Chapman)。查普曼雖是頭號種子，那是因為他代替臨時退賽的全壘打王葉利奇(Christian Yelich)而臨時上陣，否則小葛瑞洛還有得拚。

阿隆索今年薪水只有菜鳥底薪55萬美元，他仍捐出部分獎金照顧受傷軍人。「軍人每天辛苦保衛國家，我們才能呼吸自由的空氣，我非常尊敬他們。」阿隆索前途無量，首年就入選全明星賽，本季已經30轟、打擊率0.280，未來還有千萬合約等著他。

(中時電子報)