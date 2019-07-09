台南市溪北地區一所國中社團老師凌晨4點傳猥褻訊息給女學生。(曹婷婷翻攝)

又傳狼師！台南市溪北地區一所國中傳出一名高中女生家長今年2月向國中舉發，指一名中年社團老師半夜凌晨4點line訊息給女兒「到被子裡去、脫好、再打開」，過程中，疑似要女學生視訊脫衣給狼師看，女學生手機裡也有裸照，家長質疑教育局無作為，教育局回應，今年2月18日接獲學校通報，立即請學校依性別平等教育法進行查處，現有證據呈現案發時間是高中階段發生，尚有許多疑點須釐清，但該師藉故不接受調查，女學生也拒絕出席接受訪談，後續將針對老師不出席部分依據性平法規定裁罰。

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據學生家長表示，今年1月24日發現女兒持有手機，但父母並未買手機給女兒，女兒稱是用自己的錢買的，家長要求看手機內容，發現內容極盡猥褻。與女兒傳訊的社團老師除了在手機裡兩人談情說愛，老師傳給學生「愛你、真的愛你」、「上輩子欠你」等字眼，甚至要求女學生脫衣給他看，家長還在手機裡發現女兒的全裸照片，後來才知道手機是狼師買給女兒的，方便兩人私下聯絡。

據悉，這名年過半百的男老師是在學校裡負責帶科學展覽，由於教學活潑，很受家長及學生歡迎，之前該名女學生也曾被這名老師帶到外縣市參加科展，兩人曾有在外過夜紀錄，家長也疑心狼師已誘姦女兒。

家長今年2月1日向學校舉發，因適逢過年，學校2月18日通報教育局，並與該名老師解除合約，但這名老師不僅在該國中任教，其他的國中、高中及大學都有教課，是否還有其他學生受害不得而知。

教育局長鄭新輝強調，教育局2月18日獲知學校通報，立即請學校依性別平等教育法進行查處，惟行為人皆藉故不出席接受調查，當事人也不願出席接受訪談，後續針對疑似行為人未出席訪談部分，會依據性平法規定裁罰，並得連續處罰，直至疑似行為人出席訪談為止。

目前這名老師已經離開該所國中，女學生也已經就讀高中，現有證據呈現案發時間是高中階段發生，尚有許多疑點須釐清。由於女學生家屬不願意接受調查，目前也請學校與家屬積極溝通，讓當事人接受訪談，務必讓本案水落石出，決不讓教師對學生做出任何傷害，另有關家長所提學校疑似知情未報及相關說法，也跟事實有出入，教育局也已派人調查，將儘速釐清，若查證屬實將予以嚴懲。

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(中時 )