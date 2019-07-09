曾被高雄市長韓國瑜點名接任原民會主委的和荔公司負責人林國權，涉招攬年輕貌美女業務在交友網站與宅男交往，再遊說購買「和荔樂活契約」包套婚禮，向百餘名痴心男吸收3152萬元資金。台中地院以契約確實可執行，雖女業務銷售手法固有不當，但男方均為成年人應有判斷力，而以罪證不足判林等81人均無罪。

和荔公司的負責人林國權，在2009年成立公司，於2010年至2014年間銷售「和荔樂活契約」，內容包含有鑽戒、婚紗、訂喜餅、餐廳等包套結婚服務，每套4萬5千元至十餘萬元不等。

和荔公司招攬貌美妙齡女子當業務，在「愛情公寓」網站與男網友交往，以編織浪漫婚禮夢、央求協助衝業績及投資理財等理由，遊說、慫恿男方購買契，不少癡男為博得好感或擄獲芳心，不惜撒大錢，但購買後，女業務不是避不見面，就是藉詞拖延。

檢方調查發現，和荔等公司涉嫌以詐欺手法銷售契約，並以年利率3％至36％紅利吸引投資，依詐欺及違反銀行法起訴和荔等4家公司及林國權、女業務等81人。

台中地院法官認為，百餘名男子確實因為女業務推銷，而購買1套或數套不等和荔樂活服務契約，但是契約確實可履行，曾有18名消費者履約，並有1人將契約轉換為生前契約。女業務等人的銷售手法固然有不當之處，但男方均為成年人，具有一定的社會歷練及判斷力做自由做購買決定。此外，契約中並沒有與購買者約定給付與本金顯然不相當的紅利及股息等報酬，而以罪證不足，判處和荔等4家公司、林國權及女業務等81人無罪。

(中時 )