本土劇女神韓瑜外型甜美、演技精湛，演出《金家好媳婦》、《一家人》、《甘味人生》等八點檔，許久沒在螢幕出現的韓瑜，仍不定時在網上和粉絲分享生活大小事，韓瑜近日就曬一張美照，她站在販賣機前露燦笑，伸鳥仔腳秀筷子腿，畫面超養眼。

韓瑜日前在臉書曬照並發文：「網紅？」，只見韓瑜站在販賣機前露燦笑，穿熱褲的韓瑜一伸腳，大方露白嫩美腿，女神美照也引發網友狂讚：「好美」、「超漂亮」、「那腿，角度抓的真好」、「女神美腿 讚」。

(中時電子報)