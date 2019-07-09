行政院人事行政總處將於明天召開軍公教待遇審議委員會，討論109年度軍公教待遇調整案，據報導，軍公教調薪幅度將有可能為3％。全國教育產業總工會今天發表「不要只想總統大選，基層教師調薪應達水準」聲明，認為這樣的加薪幅度不但追不上物價成長指數，也無法讓教師真正感受到政府願意照顧教師。

全教產表示，第一，107年政府調薪時，軍、教人員都足足加了3％，但教師卻因學術研究費沒跟著一起調，導致教師只實質調了2.84％，這明顯是差別待遇，也欺負培育英才的教師們。

全教產希望政府能重視教師導師費的問題，導師帶領班級，處理班級學生事務、直接面對家長，可謂勞心又勞力。然後政府在核算年終獎金時，卻忽略導師加給。希望政府能將導師加給一併於年終獎金內核算。

全教產說，政府口口聲聲說要解決每個暑假行政大逃亡問題，然而只是要求基層教師兼任辛苦的行政，卻不給基層教師應得的福利。政府應該提高行政加給，減少不必要的公文往返，讓更多更有能力的教師能真正為學校為學生努力。

全教產希望政府不要只是想到要總統大選了就齊頭式地加3％薪水，這加薪幅度不但追不上物價成長指數，也無法讓教師真正感受到政府願意照顧教師、提昇教育的目的。

老師應該加薪多少才合理？全國教師工會總聯合會表示，以101年至107年為例，國內受雇者平均薪資漲幅為14.96％；GDP成長幅度為19.58％；重要民生物價指數漲幅為14.46％；反觀這七年軍公教僅調薪3％。因此，本次軍公教調薪11％也只是剛好追上物價漲幅而已，一點都不為過。

(中時 )