宜蘭市和美國洛克維爾市成為姊妹市，蔡英文總統以「President of Taiwan（R.O.C.）」(台灣總統)為職銜簽送1份祝賀文，遭質疑後，府方回稱，蔡總統說過，2300萬人選出來的總統，稱呼台灣的總統並不為過。然而蔡英文自稱相較其他想選總統的人她最有國際關，怎麼會不知道她這樣的做法在國際上是非常不正常的？她有聽過安倍自稱或被人叫成「本州首相」嗎？

且看國際案例，日本雖然有四大島之稱，但光是本州一個島面積就占了全日本的6成，而人口更占了全日本的82％之多，但日本首相從來不會自稱「本州首相」；印尼雖然是世界上擁有最多島嶼的國家，但光是爪哇一個島人口就占了全印尼的57％，可是印尼總統也不會稱自己「爪哇總統」。東非國家坦尚尼亞更妙，由曾經被不同國家殖民的坦噶尼喀（Tanganyika）與桑吉巴（Zangibar）兩個地區合併組成同一個國家，但其中桑吉巴面積只占全國0.26％，人口也只占全國的2.90％，坦尚尼亞的總統也不會自稱「坦噶尼喀總統」，無視桑吉巴民眾的感受。

如果因為台灣島的人口與面積占中華民國現在實際統治區域的大多數，就要無視憲法自稱為台灣總統，試問蔡英文還是不是金門、馬祖、澎湖等地的總統？是否這些離島民眾就不用交稅供養這些民進黨官員了？

而且眾所周知，中共固然反對台獨，但也反對兩個中國，而在提到我方總統時，自然不會稱為「中華民國總統」，以免造成兩個中國，但也不能稱為「台灣總統」承認台獨，於是通常會稱之為「台灣當局領導人」、「台灣地區領導人」。蔡英文也跟著刻意不用或淡化「中華民國」一詞，是何居心？是因為配合中共？還是想要推動台獨又不敢，只好無視國際上一般國家的做法，搞這些小動作，洗腦民眾把台灣跟中華民國畫上等號，潛移默化讓民眾覺得台獨沒甚麼不好？

祝賀文署名「台灣總統」 藍批蔡：改國號

(中時 )