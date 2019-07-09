疾管署今天中午發出的登革熱手機警訊，大搞烏龍，原只針對台南市開山里居民發的此警訊，竟全台都收到。(讀者提供)

全民今天中午突接到一則手機警訊通知，是疾管署針對台南市開山里有本土登革熱疫情發出的，而一頭霧水。疾管署副署長莊人祥表示，這則警訊本來是向台南市開山里居民發送的，為什麼全民收到，該署在調查了解中，初步研判可能是設定錯誤，或是系統出狀況。

對於高雄市也有本土登革熱疫情，疾管署卻未發警訊，莊人祥說，只要高雄市政府願意，疾管署也會發警訊。

台南市登革熱截至目前確診本土登革熱病例數6例，境外移入病例數 21 例。莊人祥表示，疾管署是協助地方防疫，只要地方政府同意，疾管署都會協助發手機警訊。其中，台南市同意今天中午針對開山里發手機警訊，高雄市則還在評估中。

至於台南市開山里的警訊，除了台南人收到外，全台都收到，為何會出此狀況，莊人祥研判是同仁設定錯誤，或是系統出狀況，不過，真正原因疾管署已在調查了解中。

他強調，疾管署本來只針對疫情發生地半徑2公里範圍內民眾才收到，卻因前述原因，全民都收到。

網路上則有不少網友截圖，並發文說，「開山里在哪？」、「嚇死我了！我以為我住的地方有登革熱，但我住台北市啊」、「我是桃園市民，我也收到了」、「我是新北市民，我也收到」還有網友說，「剛剛哀鳳震了一下，以為是有地震什麼的，準備穿褲子逃跑，結果看了一下是登革熱，請問該怎麼處理，有沒有卦」。

另有網友、DJ金寶在臉書或爆廢公社分享一張圖，是台灣地圖，但被紅筆全部圈起來說，圈範圍全是開山里。

(中時電子報)