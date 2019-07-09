9日上午11：58分左右，疾管署發出台南地區登革熱警報，多位台中人都收到，讓不少民眾錯愕，有人一時分不清還真以為是台中發生本土登熱警報，有人弄清以後還飆出三字經，不知是那個單位搞烏龍。

(中時 )

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