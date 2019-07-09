台南登革熱警報亂發 台中人也收到 13:212019/07/09 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 許多台中民眾都收到登革熱警報。（馮惠宜攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9日上午11：58分左右，疾管署發出台南地區登革熱警報，多位台中人都收到，讓不少民眾錯愕，有人一時分不清還真以為是台中發生本土登熱警報，有人弄清以後還飆出三字經，不知是那個單位搞烏龍。 (中時 ) #台中 #警報 #台南 #登革熱 #三字經 也許您會感興趣 推薦閱讀 中央大小眼 小燕子硬起來 04:102019/07/05 政治要聞 淹水變親水 大康橋計畫分段動工 04:102019/07/05 地方新聞 台南連2天未新增登革熱病例 4登革熱患者2人出院 12:032019/07/05 生活 盧秀燕不出席行政院會 新聞局長：不如就在台中拚市政 11:392019/07/05 政治 中央把台中放心上？市府：迫切經費未獲妥善回應 12:282019/07/05 政治 台南防治登革熱 8日將成立顧問團 21:572019/07/05 生活 不當乖乖牌 燕籲公平對台中人 04:102019/07/06 地方新聞 防登革熱 暑假期間校園列為重點 11:442019/07/06 生活 林陵三接中華顧問工程司董座 04:102019/07/08 財經焦點 開山里紅了!台南登革熱警訊發全台 網歪樓：這哪裡 12:322019/07/09 生活 生活熱門新聞 機師鼓吹送特別餐給反罷工者 遭長榮開除 - 生活 - 中時 長榮空姐放話對機長加料 郭芷嫣：是我說的 - 生活 電爆郭芷嫣 486先生痛斥：腦袋想什麼？ - 生活 梅雨季結束雨竟下不停!專家揭驚人原因 - 生活 長榮組員爆：罷工空姐威脅 要在機艙門動手腳 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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