榮獲上賽季例行賽MVP的公鹿當家球星「字母哥」阿提托康波，成為NBA前炙手可熱的超級巨星，同時也是商機大戶，引起不少有心人士蠢蠢欲動。阿提托康波近日針對一名設計師提出告訴，認為對方侵犯了他的肖像權。

阿提托康波在向法源提出的訴狀中描述，他已針對設計師Jinder Bhogal發出一 封停止侵權的信件，但Jinder Bhogal絲毫不理會，因此他才決定痛過法律途徑來解決這起事件。

阿提托康波表示，個人擁有「希臘怪獸」的商標使用權，設計師Jinder Bhogal並沒有得到他的允許就銷售印有自己肖像的T恤。字母哥向法院要求Jinder Bhogal賠償200萬美元，但主要目的是為了保護自己的形象。

阿提托康波在2018-19賽季例行賽每場平均上場32.8分鐘，場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻、1.3抄截、1.5阻攻，擊敗哈登與保羅喬治等人奪下例行賽MVP。

(中時電子報)