在正義之刃裡，可以看到NaNa各種正裝打扮。（圖／龍華電視提供）

韓國女團After school成員NaNa（林珍娜）曾在2015全球百大美女評選連續兩年獲得第一名，年初她和張基龍才在電視劇《Kill it雙面殺手》合作獲得好評，年中她又與演技派崔振赫、孫賢周合作《正義之刃》，飾演在任何情況下都不妥協，被稱為「炸彈檢察官」的徐妍兒，此劇是林珍娜出道以來主演的第二部電視劇，在劇中又酷又搞笑的人設，讓NaNa的演技備受期待。

NaNa在《Kill It雙面殺手》飾演會跳芭蕾舞的刑警，是個外表柔美，但內心卻是強勢；而在《正義之刃》因為尊敬作為檢察總長的父親，也選擇了檢察官的道路，不只在眼神下足了工夫，甚至還有無厘頭的表現，先是甩髮再將自己比喻成「金泰希」的搞笑程度，讓人會心一笑，作為一個偶像出身能夠完美消化各種風格概念，才主演第二部電視劇在演技上已經得到觀眾認可。

歷年作品從騙子、律師事務所調查員、精英刑警等美貌和實力兼備的角色展現了個人魅力。在《正義之刃》中，在追蹤女演員連鎖殺人、失蹤事件的過程中，展現了卓越的搜查能力和細膩的感情演技，連孫賢周和崔振赫都誇獎NaNa的演技，將誕生出不同以往的檢察官角色「徐妍兒」。

製作組表示：「徐妍兒是執著的人，面對強權絕對不妥協的檢察官。NaNa紮實的演技和細膩的表現力將完美地刻畫出炸彈檢察官妍兒。」 崔振赫為弟弟的復仇；孫賢周守護家人的力量；NaNa作為檢察官的正義感，擁有不同欲望的泰京、宋會長、妍兒三個人複雜的感情，不停反轉的劇情值得期待。

《正義之刃》將於7月18日起，手機追劇不間斷「歡樂看FainTV 」，每周四、五同步韓國。請鎖定8月10日起，每周六日下午兩點在MOD 354頻道「龍華影劇台」，全台電視首播。

(中時電子報)