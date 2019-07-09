目前是竹筍盛產期，價格不振，筍農很無奈。（許素惠攝）

雲林竹筍產量占全國25.46％，目前盛產價格不振，麻竹筍產地價每公斤約7.5元，副縣長謝淑亞9日上午到竹筍園了解產銷狀況，農糧署已行文縣市政府徵求加工廠，每公斤補助1.5元運輸加工費，以每公斤至少8.5元保價收購帶殼筍，但筍農希望剝殼筍也能一併補助。

謝淑亞由農業處長張鴻猷等人陪同前往古坑鄉竹筍園，了解竹筍產銷現況。

筍農林承甫說，農糧署官員日前和農民面對面達成共識，回溯自本月5日開始至9月30日止，將補助加工廠1.5元運輸加工費的方式，以8.5元保價收購，雖還不及成本，但多少降低農民損失。

筍農韓勝富表示，保價收購政策一出，農民會一窩蜂參與帶殼收購，需剝殼筍的加工業者便不易買到，可能顧此失彼又造成剝殼筍產銷失衡，建議全部補助。

農糧署雲林辦事處主任劉信良說，由於剝殼筍部分目前價格穩定，所以該署重點是解決有問題的部分，帶殼筍收購至9月30日，目標量3000公噸，如果在期限內達標，將再視產銷狀況追加。

(中時 )