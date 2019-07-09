陸美貿易戰，蔡政府推估將形成未來20年台灣產業發展基礎，政務委員龔明鑫今天表示，包括台商回台投資、境外資金回台、前瞻基礎建設，台灣有4個兆元投資，可撐起未來20年產業發展基礎。

龔明鑫說，歡迎台灣方案台商回台投資，最新金額超過4300億元，雖然今年目標5000億元，但年底應會超過6、7000億元，兩三年內就會破兆元。

另外，龔明鑫也說，配合國際反洗錢，境外資金回台，一般估計境外資金多則9000億元，少則 1、2千億元，取中間值也有5000億元回台。現在推動前瞻基礎建設兩期8000億，以新的一期4000億元加上境外資金回台，有另外一兆。

龔明鑫也說，五加二產業綠能推動，離岸風電估計到2025年，為達到裝置容量5.7GW 整個投資上兆，創造就業機會約2萬人。

最後一個兆元投資，則是物聯網及半導體，龔明鑫說，包括台積電5奈米及3奈米、華邦電的投資、日月光甚至外資的美光投資，將來在2025年累積也可破兆。他說，台灣未來二十年的產業發展基礎非常堅固，幾個兆元的投資將可撐起台灣在地發展動能。

(中時 )