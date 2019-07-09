新竹1名3歲男童，3年前在楊姓保母家中頭部重創成為植物人，楊女被訴重傷害罪，一審認為沒有積極證據證明男童傷勢是保母所為，變更起訴法條改以業務過失致人重傷罪，判楊女有期徒刑2年，案經上訴，台灣高等法院今(9)日審結，合議庭仍判楊姓保母2年徒刑。

判決指出，未領有保母人員技術士證的楊姓女子，2017 年1 月間起，在新竹市住處所，以日薪1000 至1300 元的代價，受趙姓女子委託，全日托育趙女的3歲兒子。楊女被控同年7月27日上午10時許，毆打趙姓男童的頭部，並抓起男童去撞地板和牆壁，造成男童頭部受重創成植物人

，案發後，檢方依重傷害罪起訴楊女。

一審新竹地院審理後，認為並沒有積極證據，可以推斷或臆測楊女確有重傷害的犯行，基於「罪證有疑，利於被告」的證據法則，只能認定男童所受傷勢，是在托育期間，楊女疏於妥適照顧與保護所致，依業務過失重傷罪判楊女2年徒刑，案經上訴，高院仍判楊女2年徒刑。

(中時 )