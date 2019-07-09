致贈給露西亞總理查士納的「昂首闊步-台灣水牛」陶器。（趙雙傑攝）

致贈給聖國總理哈里斯的「菩提心」漆器。（趙雙傑攝）

蔡英文總統即將出訪加勒比海四個友邦，總統府今日舉行記者會由公共事務室主任張文蘭介紹將致贈給友邦元首與官員的八項贈禮，準備的禮品都依照對方的身分而有不同的寓意，也以永續發展及台灣原創為特色。

(中時 )