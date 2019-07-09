總統府舉行總統「自由民主永續之旅」贈禮說明 記者會 16:232019/07/09 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府舉行總統「自由民主永續之旅」贈禮說明 記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 致贈給露西亞總理查士納的「昂首闊步-台灣水牛」陶器。（趙雙傑攝） 致贈給聖國總理哈里斯的「菩提心」漆器。（趙雙傑攝） 蔡英文總統即將出訪加勒比海四個友邦，總統府今日舉行記者會由公共事務室主任張文蘭介紹將致贈給友邦元首與官員的八項贈禮，準備的禮品都依照對方的身分而有不同的寓意，也以永續發展及台灣原創為特色。 (中時 ) #友邦 #贈禮 #記者會 #總統 #總統府 也許您會感興趣 推薦閱讀 殺警嫌裝瘋賣傻 欲攜刀北上總統府抗議 08:292019/07/05 社會 空服員苦行到總統府：台灣還是非常熱情 13:492019/07/05 社會 選總統，救鴻海 04:092019/07/07 時論廣場 公平會否認總統府促成 04:102019/07/08 政治要聞 苗栗學子孝心章羽珊、陳芯卉孝心與責任心 克服逆境 19:002019/07/08 生活 蔡英文自稱台灣總統？府：非正式文書但並不為過 19:302019/07/08 政治 刺死鐵路警 台鐵雙刀客目的地是總統府！ 10:102019/07/09 社會 郭台銘指韓國瑜不理智？朱立倫：講話要注意 11:522019/07/09 政治 台帛直飛班機 蔡：帛琉已成吸引力觀光點 12:242019/07/09 政治 港股恒指開低走低 午盤收跌0.8％ 13:212019/07/09 財經 政治熱門新聞 展決心 王金平脫黨參選定了？ - 政治 她接到國民黨民調電話 反應竟讓網友笑瘋 - 政治 英粉哭哭！韓民調大勝蔡兩位數 - 政治 郭台銘暗批韓國瑜不理智？朱立倫神回 - 政治 韓若勝初選 網：郭粉為這通通轉向！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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