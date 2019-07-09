監察院日前彈劾曲棍球詐領補助款案，監委王美玉不滿「權力濫用到沒有節制地步」、「政治讓專業失焦」，日前宣布退出司獄委員會，她今（9）天公布當天反彈全文，強調一年來該委員會爭議的政治事件多到不符合比例原則，「沒辦法為每一個案件背書」。

監察院5月中彈劾承辦曲棍球協會詐領補助款案的檢察官陳隆翔後，一個月後，「英系」監委高涌誠、蔡崇義提出「加碼」調查報告，部分「馬系」監委方萬富、江明蒼、仉桂美隨即表達不同意見，未料，監委王美玉日前決定退出司法及獄政委員會，表明不願替政治案件背書。

王美玉今發布新聞稿表示，今年6月12日她在司獄委員會有關「曲棍球案」引發社會爭議的發言，連日來因他人轉述，媒體多有報導，惟因轉述與報導內容均有落差，因此公布全文。

王美玉說，去年勇敢的加入司獄委員會，但因為一年來司獄委員會爭議的政治案件多到不符合比例原則，讓她這個非法律人被迫離開司獄委員會，「因為我沒辦法為每一個案件背書」。

王美玉也質疑高涌誠、蔡崇義對於陳隆翔案的調查報告一改再改，已經不是當時參加審查會時的彈劾版本，辦案方式不僅令人憂慮，且是很嚴重的程序問題，如同寫上來的答案上第1次寫蘋果，第2次寫香蕉，要怎麼論斷？

針對今年5月底修法通過彈劾案採記名投票，通過與否都要公布，王美玉認為，未來最大風險在於調查委員提出的調查報告、彈劾案文如果不完備，致使彈劾案不成立，要如何善後？抑或行使彈劾權後才加入額外內容至調查報告，引發風波誰來監督？

(中時 )