今天接近中午國人手機大響，螢幕出現「開山里登革熱疫情注意」的細胞簡訊，這是今年第1次發出有關登革熱疫情的細胞簡訊，疾管署事後澄清這是「細胞廣播系統出現問題」，導致全國民眾均收到該簡訊，造成不便，敬請見諒。

今天上午11時58分很多國人的手機出現緊急警報內容為「疫情警示：您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器定期巡查，有發燒痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受NS1快篩。台南市政府、疾管署關您。」

問題出在警示簡訊發佈至全國，各縣市很多人看到「開山里」而一頭霧水，看到文末才知道在台南市，疾管署副署長莊人祥表示，原本只想通知台南市中西區開山里周圍2公居民注意防疫，沒想到卻出了意外。

莊人祥指出，應是疾管署連接國家災防中心的系統出了問題，因為去年有發過簡訊，所以這次也與去年一樣，在google地圖上選一個範圍，但是今年疾管署的系統有過升級，這次沿用去年的設定方式傳出去之後，卻變成全台灣的人都可以收到，可能是系統升級有狀況。

今年以來，國內累計43例本土登革熱病例，為高雄市37例、台南市6例(中西區3例、東區2例、永康區１例)。然而高雄疫情嚴峻卻沒有發出「國家級」的簡訊、台南只有個位數病例卻是緊張兮兮。

今年疾管署在高雄疫情嚴重時也有問過高雄市府是否有意願發出細胞簡訊，通知市民多加防範，但是市府回應要再評估而作罷。沒想今年第1次用在宣導台南疫情卻「出包」。

(中時 )