長榮空服員罷工雖然已經結束，但空服工會理事郭芷嫣因為被爆料在群組內嗆要「電爆叛逃者」、「機長餐加料」，引發大眾議論，對此，486先生在臉書上痛批，「這人腦袋是在想什麼？」

486先生臉書上嗆，「這人（指郭芷嫣）腦袋是在想什麼？」，要電爆學妹，要機長餐加料，加什麼料？這個人是慈禧太后？是黑道大姊？更糟的是說謊，被發現後又說謊不是她說的，直到長榮去報案才坦承。

486先生繼續補充，「我問長榮公司，這樣的人長榮還有多少？會不會我們以後搭長榮我的餐也被加料？」他還提到，去年自己的公司有一個老鳥欺負新人而被他開除，他痛恨職場霸凌，而且人不能沒有是非。

由於郭芷嫣在私人群組裡面的對話涉及霸凌以及在機長食物中「加料」，茲事體大，長榮航空已向警方報案。起初，工會力挺郭芷嫣並無霸凌意圖，還說「網路上很多冒用幹部照片」，但直到今日凌晨，郭芷嫣卻又突然坦承，「加料」確實是她說的，因為情緒激動才脫口而出。

(中時電子報)