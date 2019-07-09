開山里在哪？今天中午全台不少民眾手機都可能收到一封「疫情警示」，顯示「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施」，疾管署今天啟動簡訊手機推播訊息，只要民眾攜手機進入病例所在地２公里內，就會接到通知，提醒要小心登革熱疫情，但啟動首日卻擺烏龍，幾乎全台各縣市都有民眾收到相關訊息，讓很多人一頭霧水。

疾管署今天上午預定從9日中午12點到1點之間啟動簡訊通知系統，只要民眾帶著手機進入病例所在地兩公里內，就會接到通知，提醒注意疫情，沒想到一番美意卻鬧烏龍。

台南市登革熱防治中心表示，簡訊設定族群是通知進入病例範圍2公里的民眾，透過手機定位系統發送警訊，由於出現錯誤，已趕緊通知疾管署修正。

簡訊內容為：「疫情警示」您所在區域(開山里)有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器定期巡查，有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受NS1快篩。台南市政府、疾管署關心您。

衛生局提醒民眾收到疫情警示簡訊不要緊張，只要做好防蚊措施，外出穿著淺色長袖長褲、使用防蚊液，確實進行家戶環境孳生源清除，就能防治登革熱，安心出遊去。

(中時 )