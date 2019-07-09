迪士尼真人版花木蘭預告

由大陸演員劉亦菲主演的迪士尼真人版花木蘭預告片8日引發大陸網民熱列討論，焦點在於片中的花木蘭所住的是南方福建客家土樓，這與木蘭詩所述及歷史傳頌內容有極大出入，網民議論認為西方對中國文化認知的仍有不少偏誤。

據「中央社」報導，花木蘭真人版預計2020年春季上映，儘管距離上映還有逾大半年時間，但由於花木蘭是迪士尼公主系列電影中唯一的中國主角，首支發布的預告片8日已經在微博上引爆大陸網民討論。

迪士尼真人版花木蘭預告片中的具有閩南客家特色的土樓建築。(圖／Youtube截圖）

90秒的預告片一開始呈現花木蘭騎著馬在綠色草原上奔馳回家，鏡頭接著切換到一棟土樓，花木蘭的家人在土樓中告訴她，已經幫她找到可以成親的好婆家，花木蘭聞訊臉色一沉。

雖然這段內容僅短短30秒，但立即引起眼尖的大陸網民看到破綻。根據木蘭詩所述，花木蘭應該是北方人，但土樓則是南方福建一帶的建築，立刻引來網民譏嘲「花木蘭怎麼會住在土樓裡？」

報導說，土樓是大陸東南方的建築，範圍大約在今日福建省一帶，多數在13世紀至20世紀之間由客家人建造。

雖然歷史上是否真有花木蘭其人其事仍有爭議，但根據木蘭詩，花木蘭應該是北方人；學者也指出，花木蘭應該生長在北魏，大約是西元386年至535年之間。

尤其是木蘭詩提到，「朝辭爺孃去，暮宿黃河邊」，花木蘭離家第一個晚上睡在黃河邊，再度暗示她是北方人。大陸網民出言挖苦稱，如果一天內就從福建到黃河，「我想她應該是搭高鐵」。

報導說，不少網民出面替迪士尼解圍，認為西方人只是想要把中國元素呈現給世人，因而選擇比較有特色的福建土樓。儘管如此，許多人還是對迪士尼選擇讓中國人自己演中國人感到驕傲。

(中時電子報)