行政院副院長陳其邁今天出席「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」，他強調，台灣一定要進行跨領域的系統整合，讓面板不只是面板，而是與AI（人工智慧）結合，藉由新應用、新技術與新經營模式，在2030年達成2兆產值的目標。

陳其邁說，台灣的面板產業無論是出貨量或產值，都是世界第二。2018年，以面板為主的顯示科技，產值高達1.5兆，佔台灣GDP8％，提供15萬個工作機會。無論是大型或中小型的TFT LCD，產值都是全球第二；TV、IT與車用面板，出貨量也是全球第二。台灣作為面板大國，當之無愧。

但陳其邁也說，面對中國提升大型面板產能，以及OLED對手機等小尺寸裝置帶來的挑戰，台灣必須保持技術、應用及服務的領先。因此，一定要進行跨領域的系統整合，讓面板不只是面板，而是與AI（人工智慧）結合，在零售、移動、醫療、育樂等領域，透過新創、新事業、結盟策略夥伴，開拓高附加價值的新市場。藉由新應用、新技術與新經營模式，在2030年達成2兆產值的目標。 此外，陳其邁也表示，行政院正加緊腳步，預計在年底前完成5G招標，配合已啟動的「台灣AI行動計畫」與「台灣5G行動計畫」，建構完善的5G與AIOT（物聯網與人工智慧）環境，讓台灣的顯示科技，繼續在世界上發光發熱。

(中時 )