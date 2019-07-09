台南市忠靈塔因啟動內部骨灰遷移，引發文史界憂心忠靈塔後續存廢，6月初向台南市文化資管理處提報列古蹟，文資處今天表示，經會勘後決議「列冊追蹤」，將在6個月內辦理相關的審議程序。

台南市文化資產管理處6月6日受理民眾提報指定本市南區忠靈塔為古蹟，昨日下午前往現勘進行文化資產價值評估，經現勘後開會討論決議為「列冊追蹤」。文資處表示，忠靈塔興建於日治後期（1944年完工），用途為奉祀戰亡將士英靈，歷經日據至戰後，期間，忠靈塔功能已有轉變，原本安奉英靈之建物功能於1948年舉辦第3屆省運動會時轉換為省運動會紀念塔，塔身原題「忠靈塔」字樣亦於該次活動磨除改刻「積健為雄」，作為提倡運動之象徵。

昨日現勘專案小組成員由建築、結構及歷史文化相關領域之專家學者共3人組成，案經現場勘查與會議討論，其建物與空間場域見證時代變遷，具特殊歷史文化意義，決議列冊追蹤，後續將依文化資產保存法規定進入相關審議程序。

(中時 )